Başkan Palabıyık'tan büyükbaş besleyenlere müjde

AK Parti Kula İlçe başkanı Ahmet Palabıyık, çiftçi odaklı olarak yaptıkları çalışmaların başarı ile sonuçlandığını dile getirerek, 2019 yılı içerisinde büyükbaş hayvan üreticilerine yapılacak olan buzağı destekleme primleri kapsamında toplamda 1 milyon 730 bin TL tutarındaki Kulalı çiftçilere buzağı desteklemesinin 11 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacağını müjdeledi.

Başkan Palabıyık, "Yapılacak olan desteklemeler çerçevesinde Kula'da 1556 çiftçimiz bu desteklemelerden yararlanacak. Bakanlığımız tarafından bu ödemeler 11 Ocak tarihinden itibaren başlayacak ve çiftçilerimizin TC kimlik numaralarının son hanesine göre paraları yatırılacak. Toplamda 1 milyon 730 bin TL tutarındaki ödemeler, çiftçilerimizin TC kimlik numaralarının son hanesi 4, 6 ve 8 olanlar 11 Ocak, 0 ve 2 olanlar ise 18 Ocak tarihinde saat 18.00'dan itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak. Başta Kulalı çiftçilerimiz olmak üzere tüm çiftçi kardeşlerimiz iyi günlerde harcasınlar, bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.