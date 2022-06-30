Başkan Polat: "Bir yıl süreyle gelir vergisi alınmaması ve enflasyonun üzerinde zam talebimizi yineliyoruz"

HAK-İŞ İl Başkanları Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan HAK-İŞ Manisa İl Başkanı Okan Polat, "Bütün çalışanların ücretlerine özel olarak uygulanacak, onlara da aynı şekilde yansıyacak bir modeli gerçekleştirmeyi umut ediyoruz, istiyoruz ve bekliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Manisa İl Başkanı Okan Polat, Ankara'da düzenlenen HAK-İŞ İl Başkanları toplantısına katıldı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın kapanış konuşması ile sona eren toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Polat, son üç aydır komisyonun toplanmasına yönelik çağrıda bulunduklarını hatırlattıklarını belirterek, "Yaşanan yoğun fiyat hareketleri, yaşadığımız hızlı zamlar, önü arkası belli olmayan her gün değişen etiketler, fiyatlar, ocak ayında büyük umutlarla belirlediğimiz asgari ücreti anlamsız hale getirdi. Onun için Konfederasyonumuzun bu çabasının karşılık gördüğüne tanıklık etmek bizim için gurur kaynağı" diye konuştu.

Hak İş olarak Asgari ücretin, enflasyonun üzerinde bir rakama getirilmesi taleplerini yineleyen Polat, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerinde bu yönde düzenleme yapılmasını istedi. Polat, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün ücretlilerden bir yıl süreyle gelir vergisi alınmaması talebimizi yineliyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonundan, asgari ücrete, belirlenen 6 aylık enflasyon üzerinde bir zam yapmasını bekliyoruz. Bütün çalışanların ücretlerine özel olarak uygulanacak, onlara da aynı şekilde yansıyacak bir modeli gerçekleştirmeyi umut ediyoruz, istiyoruz ve bekliyoruz." diye konuştu.

Toplantı, sertifika takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.