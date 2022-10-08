Başkan Polat yönetimiyle beraber yaşlıları ziyaret etti

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Evini ziyaret ederek yaşlıların duasını aldı.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Evini ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Hizmet İş Yönetim Kurulu ellerini öptükleri huzurevi sakinlerine hediyelerini teslim ettiler.

Ziyarette konuşan Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, “Huzur evinde kalan büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık. Onlar bizlerin hepimizin annesi, babası, dedesi. Devletimizden Allah razı olsun, burada her türlü bakım ve olanakları sağlanıyor. Ama yine de ailenin olduğu sıcak ev ortamı gibi olamaz. O yüzden onlara uzak kaldıkları aile ortamını bir nebze olsun ziyaretlerimizle kendilerine hissettirelim” dedi.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı Ziyaret sonrası huzurevi sakinleriyle fotoğraf çektirdiler.

Ziyarete Şube Başkanı Okan Polat ve beraberinde Şube Başkan Yardımcıları Özlem Akın, Saim Burul ve Kadın Komite Başkanı Mine Ergönül katıldı.