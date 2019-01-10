Başkan Selçuk çizmelerini giyip çalışmaları yerinde inceledi

Ayağına giydiği çizmelerle Karacaali Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Selçuk, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanarak mahallenin eksikliklerinin giderileceğini kaydetti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Karacaali Mahallesinde yapılan ve tamamlanan çalışmaları ayağına giydiği çizmelerle sokak sokak dolaşarak yerinde inceledi. Başkan Selçuk'a inceleme ziyaretinde Belediye Başkan vekili Hamza İlhan, Manisa Büyükşehir Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan ve Fen işleri Müdürü Ozan Sezen de eşlik etti.

Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk mahalledeki çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Karacaali mahallemizde ilk etapta 60 bin metrekare kilit taş döşemesi tamamlandı. 6 bin metre içme suyu şebekesi, 3 bin 500 metre kanalizasyon döşemesi, 200 tonluk içme suyu deposu deposu yapılacak. 3 bin 500 metre terfi hattı yenileme çalışmaları şu anda iki sondajdan su verilmekte. Bu arada çok amaçlı olarak kullanılmakta olan kapalı pazar yeri de hizmete girdi."

Karacaali Mahalle Muhtarı Adem Kır ise, "Mahallemize yapılan hizmet gerçekten takdire değer. Çalışmalar hızla devam etmekte mahalle halkımız rahata kavuşacak. Belediye Başkanımız Necati Selçuk'a teşekkür ederim." dedi.