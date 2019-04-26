Başkan Selçuk pazar yerini ziyaret etti

Sarıgöl ve çevresinden cuma pazarına gelen esnafları Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazar yerinde ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, tüm pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek, sorunları olup olmadığını sordu. Pazar yerine gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Selçuk, "Her zaman vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın dert ve sorunlarını dinleyeceğim. Aynı zamanda alışverişe gelen vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak daha iyi hizmet için çalışma yapacağım." dedi.