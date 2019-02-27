Başkan Selçuk üzüm bağlarında işçilerle buluştu

İşçilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Selçuk, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Cumhur İttifakının Sarıgöl Belediye Başkan adayı ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, yoğun çalışmaları arasında üzüm bağlarında çalışan budama işçileri ile buluştu. İşçilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Selçuk, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

"Üzümler sizin sayesinde kaliteli"

Üzüm işçileri ile sohbet eden Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı adayı Necati Selçuk, eline aldığı bağ makası ile bir süre bağ budaması yaptı. Selçuk, "Sarıgöl Manisa'nın üzüm ambarı. Türkiye'den yapılan yaş üzümlerin büyük bölümü ilçemizden yapılmakta. Bu üzümlerimizin kaliteli olması sizlerin sayesinde oluyor. Sizlerin emekleri gerçekten çok önemli." dedi. Başkan Selçuk, budama işçileri ile bağda çay içerek sohbet etti. İşçiler de başkanın ziyaretinden memnun olduklarını dile getirdi.

Bağ ziyaretine Başkan Selçuk'a AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.