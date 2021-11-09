Başkan Selçuk'tan Manisa Ticaret Borsasına övgü

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek, ilçenin dünyaca ünlü el dokuma halısını Borsa Başkanı Sadık Özkasap'a hediye etti. Başkan Selçuk, Manisa Ticaret Borsasını yakından takip ettiğini, hizmet ve çalışmalarını da takdir ettiğini ifade etti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap'ı ziyaret etti. Ziyarette Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Ersaygı da yer aldı. Demirci'de yaptıkları projeler ve hizmetlerle ilgili Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap'ı bilgilendiren Başkan Selami Selçuk, 2005-2013 yılları arasında iki dönem yürüttüğü Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı dönemiyle ilgili anılarını paylaştı. Aynı yıllar içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeliği ve Ekonomi Politikaları Komisyon Başkanlığı görevlerini de yürüten Belediye Başkanı Selami Selçuk, kendisini hala TOBB çatısı altında hissettiğini ifade etti. Ülkenin kalkınmasının ancak üretmekle mümkün olduğunun altını çizen Başkan Selçuk, Manisa Ticaret Borsasını da yakından takip ettiğini, hizmet ve çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da hem TOBB çatısı altında hem de Belediye Başkanlığı görevinde takdire şayan hizmetler yapan Başkan Selami Selçuk'a görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci'nin Coğrafi İşaret Tescilli Ürünü Hünnap'ını ve el dokuması halısından Başkan Sadık Özkasap'a hediye etti. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da Başkan Selçuk'a Coğrafi İşaret Tescilli Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünü ve Manisa'ya özgü ürünlerden takdim etti.