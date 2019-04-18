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Başkan Selçuk'tan teşekkür ziyaretleri

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ilçede 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakından ikinci kez belediye başkanı seçilmesinin ardından mahalle ziyaretlerine başlayıp vatandaşlara teşekkür etti.


Sarıgöl'ün Kızılçukur ve Beyharmanı Mahallelerini meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "31 Mart seçimlerinde, benimle birlikte soğuk demeden, yağmur demeden yaptığım mitinglerde destek veren sizlere minnettarım. Sizlerin verdiği desteğe ve güvene teşekkür ederim. Artık çalışma zamanı ilçemizin tüm mahalleleri daha güzel olacak. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.


Mahalle halkı ile bütünleşen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a mahalle halkı çiçekle karşıladı. Vatandaşlar resim çektirme için adeta sıraya girdiler.

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