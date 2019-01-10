Başkan Şirin basın mensuplarıyla bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Duyar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı. Özdilek Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeğine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Özdilek AVM Müdürü Cahit Akyüz, Belediye Basın Danışmanı Aylin Askingil ile yerel gazete imtiyaz sahipleri ile gazeteciler katıldı. Davetlerine katılan basın mensupları ve gazete imtiyaz sahiplerine teşekkür eden Başkan Şirin, gazeteciliğin zor ancak bir o kadar onurlu bir meslek olduğunu vurgulayarak, “Yağmur, çamur demeden zor şartlar altında habercilik yapmak, Turgutlumuzda gelişen olaylar hakkında vatandaşlara bilgi vermek için mesai harcamak gerçekten özveri isteyen bir iş. Sizler, toplumun içerisinde bulunduğu durumla ilgili olarak kamuoyunu aydınlatan, yöneten ile yönetilen arasında şeffaflığı sağlayan ve bu uğurda gerektiğinde nice zorluklara katlanan, sıkıntılar yaşayanlarsınız. Halktan olan ve halka gazeteyle ulaşan sizleri, bir meslek ifa edenden çok canla başla çalışan onurlu bir hizmet insanı olarak görüyoruz. Sizleri hem halkımızın haber alma hakkını korumanızdan, hem ilçemizin tanıtımına sunduğunuz katkıdan hem de yerel yönetimler olarak bizlerin hizmetini halkımıza aktarmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Nice 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir arada olmak dileğiyle, bu özel gününüzü gönülden kutluyorum” dedi. Konuşmaların sonrasında pasta kesilirken, Başkan Şirin ve Özdilek AVM müdürü Akyüz davetlilerine hediye takdiminde bulundu.