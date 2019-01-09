Başkan Şirin kavşak çalışmasını inceledi

etap çalışmalarında sona gelinen Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Üst yapının asfaltlanarak bordür taşı döşenmeye başladığını söyleyen Başkan Şirin, şehir merkezi bağlantı yollarının kısa süre içerisinde trafiğe açılacağını müjdeledi.

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımı Alparslan Türkeş Kavşağı'nda devam eden ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ilk olarak Alparslan Türkeş Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi bağlantı yolunda iş makinelerini kullanan personele kolaylıklar dileyen Başkan Şirin, “Burada sıfırdan bir yol imalatı yapıldı. Trafiğin çok daha güvenli ve akıcı olması adına farklı bir çalışma uygulandı. Mimar Sinan Caddesi'nden hem e-96 karayoluna hem de sanayi sitesine bağlantı buradan olacak. Şuanda çalışmalar hava muhalefetine rağmen hızla devam ediyor” dedi. Bin 650 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun batı-çıktı unvanını kazanan Turgutlu'nun çok önemli bir sorunun tarih olduğunun altını çizen Başkan Şirin, “Belki tek kavşakla geçiştirilebilecek bu çalışma, şuan komple bir düzen içerisinde 3 parça çift kavşakla hayata geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile olan uyumlu çalışmamız neticesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle ilçemize tarihi bir yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette özellikle Selvilitepe Mahalle sakinlerimiz bu süreçte sıkıntı çekti. Hepsine hakimiz, lokal olarak da bu süreci sağlıklı geçirmek adına gayret ettik. Nihayetinde ölümsüz bir eser kazandık. Allah nasip ederse bu önemli yatırımı görkemli bir açılışla taçlandıracağız” dedi.