Başkan Şirin mahalle mahalle geziyor

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Selvilitepe Mahallesi'ni ziyaret ederek hem Karadenizliler Kültür Derneği'nde hem de mahalle kahvehanelerinde hemşerileriyle bir araya gelirken, Turgutlar Mahallesi'nde de Özel Harekat Polisi Sabri Yoğurtçu'nun mevlid-i şerifine katıldı.

Selvilitepe Mahallesi'nde MHP Turgutlu İlçe Başkanvekili Aziz Erim ile birlikte gerçekleştirdiği kahvehane ziyaretinde Turgutlu İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, Turgutlu Selendililer Derneği Başkanı Yeter Özdemir, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, Avşar Mahalle Muhtarı Mehmet Kahrıman'ın da eşliğinde hemşerileri tarafından ağırlanan Başkan Şirin, kendilerine çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çay sohbeti eşliğindeki ziyaretin sonrasında Karadenizliler Kültür Derneği'nin davetini geri çevirmeyen Başkan Şirin, burada da dernek başkanı İbrahim Uzun ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Koç tarafından karşılandı. Dernek lokalinde keyifli geçen sohbetin ardından Turgutlar Mahallesi'ne geçen Başkan Şirin, Özel Harekat Polisi Sabri Yoğurtçu'nun mevlid-i şerifine katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın da katıldığı mevlid-i şerifte aileyle ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şirin, “Aslan Parçamız Özel Hareket Polisi Sabri Yoğurtçu'nun mevlid-i şerifinde Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle andık. Türkiye Cumhuriyetimiz bu yiğitlerimize emanet. Rabbim Sabri evladımın ve vatanımız için nöbette olan tüm polislerimizin, Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin, hayırlarını kabul eylesin. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.