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Başkan Şirin öğrencileri sevindirdi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Çocuk Meclisi’nin TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan Ortaokulu Okul Başkanı Feride Polat’ın talebini geri çevirmeyerek, okul takımının ihtiyacı olan formaları temin ederek öğrencilere ulaştırdı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Çocuk Meclisi'nin TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan Ortaokulu Okul Başkanı Feride Polat'ın talebini geri çevirmeyerek, okul takımının ihtiyacı olan formaları temin ederek öğrencilere ulaştırdı. Büyük mutluluğun yaşandığı okulda, öğrenciler ve öğretmenler Başkan Şirin'e teşekkür etti.


Geçen yıl final oynama başarısı gösteren TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan Ortaokulu Futbol Takımı, okullarının Çocuk Meclisi Başkanı Feride Polat'a ilettikleri talebi yerine getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in hediyeleriyle büyük mutluluk yaşadı. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kale filesine asılı şekilde hediye edilen formalardan duydukları memnuniyeti paylaşan öğrenciler ile öğretmenler, eğitime ve spora verdiği desteklerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti.

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