Başkan Şirin: “Tek millet iki devletiz”

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği'nin düzenlemiş olduğu birlik ve beraberlik gecesine katıldı. Programda yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın tarihinde yaşanan derin acılara değinen Başkan Şirin, “Biz Türk milleti olarak tekiz, kardeş ülkemiz Azerbaycan'la iki devletiz” dedi.

Ünal Kağba başkanlığındaki Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği'nin düzenlemiş olduğu program Prestij Restoran'da düzenlendi. Programa Kaymakam Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin ve eşi Bahar Şirin, siyasi parti temsilciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Turgutlu Belediyesi'nin İbrahim Acet yönetimindeki ekibi, birbirinden özel Azeri türküleri seslendirdi. Programda konuşma yapan Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Ünal Kağba, davetlerine icabet eden konuklara teşekkür ederek, böylesi programlarla birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini ifade etti. Kaymakam Turan da bir konuşma yaparak iki devletin bölünmez bütünlüğüne vurgu yaptı. Belediye Başkanı Turgay Şirin de yaptığı konuşmada ‘tek millet iki devlet' vurgusu yaparak, “Öncelikle bugün burada kardeş ülke Azerbaycan'ın Kültür Derneği olarak faaliyet gösteren derneğin 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ünal Kağba kardeşimiz tarafından organize edilen programda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Azerbaycan Kültür Derneği'nin 70. kuruluş yıldönümünü kutlamak gibi anlamlı bir günde bir aradayız. 28 Mayıs 1918 tarihinde Emin Resulzade tarafından kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti maalesef 1920 yılında Sovyet Rusya tarafından acımasızca işgal edilmiş, soydaşlarımız Rus eziyeti altında zulme uğramış ve maalesef on binlerce şehit verilmiştir. Çok şükür ki Azerbaycan, Sovyet Rusya'nın çökmesiyle 1991 yılında bağımsızlığını yeniden ilan etmiştir. Ve maalesef en acı olayı da yakın tarihte yaşadık. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen uluslararası adaletin kör, dünyanınsa sağır-dilsiz kaldığı Hocalı katliamının ve orada şehit düşen kardeşlerimizi de unutmamak gerekir. Hocalı kuşatmasından kaçamayan Azeri kardeşlerimiz şüphesiz yakın tarihin gördüğü en acımasız, en vahşi katliamlardan birine maruz kalırken, yaşanan vahşet ‘Hocalı Katliamı' olarak insanlığın hafızasına bir kara leke olarak kazınmıştır. Bu anlamda Turgutlu Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda açılışını gerçekleştirdiğimiz Hocalı Şehitleri Parkı ile bir nebze de olsa acıları paylaşmaya gayret ettik, şehit edilen soydaşlarımızı unutmamak ve gelecek nesillerin de tarihimizi hatırlaması adına kalıcı bir eser kazandırdık. Dünyanın neresinde olursa olsun soydaşlarımıza karşı dik duruşumuzu göstereceğiz. Biz bu topraklarda Azeri Türküleri'ni dinlemek, soydaşlarımızla böylesi güzel günlerde bir araya gelmek istiyoruz; ne mutlu ki Değerli Kardeşim Ünal Kağba başkanlığındaki derneğimiz vesilesiyle de Azeri Kardeşlerimizle her zaman bir arada oluyoruz. Bu gece için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Azeri şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Konuşmaların sonrasında program Peri Hasanova, Zafer Öcel, İbrahim Acet ve Aytaç Şen'e katkılarından dolayı plaket takdimi ve ardından Azeri Türküleri ile devam etti.