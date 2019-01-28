Başkan Şirin Turgutlulu vatandaşların mutluluklarına ve acılarına ortak oldu

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlulu hemşerilerinin mutlu günlerinde yanlarında olurken, kötü günlerinde de vatandaşlarının acılarını paylaşmaya devam ediyor. Hafta sonu bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Şirin, Cumartesi günü evlilik yolunda adım atan gençlerin mutluluğuna şahit oldu. Akın ve Demir Aileleri'nin çocukları Seçil ve Volkan çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Şirin, ayrıca belediye eski meclis üyesi Muharrem Aksoy'un kızı Elif ile Kerim Sarnılıoğlu'nun oğlu Yiğit'in nişan yüzüklerini takarak çiftlere mutluluklar diledi. Pazar günü de hemşehrileriyle de bir arada olmaya devam eden Başkan Şirin Derbent Mahallesinde Tuğba ve Cemal Özen çiftinin düğün mevlit-i şeriflerine katılarak genç çifte mutluluklar diledi. Fırsat bulduğundan sık sık ziyaret ettiği Turgutlu Devlet Hastanesi'ne giden Başkan Şirin, burada geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisine devam edilen köfteci Hayri Şarlar'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, şifa bekleyen hemşehrileriyle de bir araya gelerek acil şifalar diledi. Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Belediye Başkan Turgay Şirin Uğur Aktaş'a da ziyarette bulunarak hayırlı işler dileklerinde bulundu. Vatandaşların acılı günlerinde de onları yalnız bırakmayan Başkan Şirin, hakkın rahmetine kavuşan Reşit Aykaç'ı son yolculuğuna uğurlarken yakınlarına ve ailesie başsağlığı dileklerini iletti.