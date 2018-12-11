Başkan Şirin Vali Deniz'i ağırladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, göreve başlamasından sonraki ilçe ziyaretleri kapsamında Turgutlu'ya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Turgutlu Belediyesi önünde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Vali Deniz, OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na Başkanlık ederek, ardından Başkan Şirin'in makamında ağırlandı.

İlk ziyaretini Turgutlu Kaymakamlığı'na gerçekleştiren Vali Ahmet Deniz, ardından Kaymakam Uğur Turan, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Manisa CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk ile birlikte Turgutlu Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye hizmet binası önünde Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcıları Ekrem Bölükbaşıoğlu, İskender Tunç ve Mithat Erden ile Başkan Yardımcısı Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayriye Hızal Kaygısız, Engin Okyay, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Yaşar Çetinkaya, Ayhan Çelikdoğan, Hasan Koç, Mahmut Çetin, Serhat Seyhan ve Yaşar Kozak, daire müdürleri, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve personelleri tarafından karşılandı. Belediye çalışanları ile de selamlaşan Vali Deniz, ilk olarak belediye meclis salonunda düzenlenen Turgutlu OSB Müteşebbis Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının sonrasında heyet Başkan Şirin'in makamına geçti. Kendilerini ağırlamalarından dolayı başta Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin olmak üzere tüm protokole teşekkür eden Vali Deniz, “Bugün çeşitli temaslarda bulunmak adına Turgutlu'dayız. Turgutlu Belediye'sinde OSB Müteşebbis Toplantı'mızı gerçekleştirdik. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanı Turgay Şirin, geçen hafta Turgutlu protokolü ile birlikte bizleri ziyaret etmişlerdi. Bizler de bugünkü vesilelerle bir arada imkanı bulduk. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Diğer yandan Turgutluspor'a da başarılar diliyorum, ilçemizin takımını daha üst liglerde görmeyi diliyorum” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de ziyaretlerinden dolayı Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek, “Valimizi Manisa'nın en güzel ilçelerinden biri olan Turgutlu'muzda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendilerini ziyaret ettiğimizde hayırlı olsun dileklerimizi iletmiştik, bir kez daha yeni görev yerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler yerel yönetimler olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin tüm kademeleriyle iç içe ve uyumlu yürüttüğümüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Valimizin de önderliğinde inşallah Turgutlu'da da halkımıza hizmet noktasında olacağız. Kendilerinin de ifade ettiği gibi inşallah şehrimizin takımı Turgutluspor ligde yakaladığı başarı çıtasını yükseltecek” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Vali Deniz ve beraberindekiler, ilçedeki diğer programlara katılmak üzere belediyeden ayrıldı.