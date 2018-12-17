Başkan Şirin'den Atatürk İlkokulu'na destek

Eğitime verdiği destekle adından söz ettiren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Atatürk İlkokulu'nun da bir sorunu çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Belediye Meclis Üyesi Olcay Özsürücü ve Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur ile birlikte çalışmanın yapılacağı okulu ziyaret eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Uçun tarafından karşılandı. Başkan Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak eğitim kurumlarımıza verdiğimiz desteğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk İlkokulu'nda da bizlere iletilen bir alanda çalışma yaparak sıkıntıyı ortadan kaldıracağız. Özellikle yağmurlu havalarda hem öğrencilerin hem öğretmenlerin sıklıkla kullandığı bir alanın üzerini kapatarak mağduriyetlerini gidermiş olacağız. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kısa süre içerisinde çalışmaları başlayacak” dedi. Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Uçun da Belediye Başkanı Turgay Şirin'e çiçek takdim ederek yapılacak olan çalışma için kendisine teşekkür etti.