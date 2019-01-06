Başkan Şirin'den Dağmarmara Bölgesi'ne gece yarısı çıkarması

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin görev başında olduğu gece yarısı Kabaçınar, Yunusdere ve Kuşlar mahallelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şirin, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kar yağışı, Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 esaslı yol düzenleme çalışmalarıyla hayatı olumsuz etkilemezken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de mesaideki personellerle birlikte çalışmaları yerinde incelemek üzere Kabaçınar, Yunusdere ve Kuşlar mahallelerini ziyaret etti. Kabaçınar Mahalle Muhtarı Üzeyir Ergül, Yunusdere Mahalle Muhtarı Necati Yaşar ve Kuşlar Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşar tarafından karşılanan Başkan Şirin, gecenin geç saatleri olmasına rağmen kendilerini bekleyen hemşehrileriyle kahvehanelerde bir araya geldi. Soğuk havada hemşehrileriyle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Şirin, karla mücadele kapsamındaki çalışmaların yağış boyunca süreceğini ifade etti.

Turgutlu'ya bağlı Kuşlar, Güney, Hacıisalar, Karaköy, Kabaçınar, Ören ve Yunusdere mahallelerinde etkili olan kar yağışının özellikle ulaşımı aksatmaması adına yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Başkan Şirin, “Ekiplerimiz yüksek kesimdeki tüm mahallelerimizde yoğun çaba harcıyor. Geçen haftadan bu yana çok şükür herhangi bir aksilik yaşanmadı. Mevsim şartlarına göre doğal bir süreci yaşıyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak da her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu gece de hem ekiplerimize kolaylıklar dilemek, hem çalışmaları yerinde görmek hem de en önemlisi hemşehrilerimizin bu süreçte bir talep arzuları var ise görüşmek istedik. Bu anlamda gecenin geç saatlerinde bizleri ağırlamalarından dolayı hem muhtarlarıma hem de vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekiplerimize de kolaylıklar, kazasız belasız çalışmalar diliyorum” dedi.

Ziyaretlerinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar de Başkan Şirin'e teşekkür ederek, çalışmalar hakkında kendisinden bilgi aldı.