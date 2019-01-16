Başkan Şirin'den kar mesaisi

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinden Ayvacık, Güney ve Dağyeniköy mahalleleri güzergahında yol açma çalışması gerçekleştiren belediye ekiplerine eşlik eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, her üç mahallenin sakinleriyle bir araya geldi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin yüksek kesimlerini etkisi altıa alan kar yağışı dolayısıyla teyakkuza geçerek 7/24 yol açma ve düzenleme çalışması gerçekleşleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Fen İşler Müdürü Yasemin Özay Sungur ile birlikte yağışın olduğu Ayvacık, Güney ve Dağyeniköy Mahalleleri güzergahında çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Ayvacık Mahallesi'ne giden Başkan Şirin, gece saatinde dışarıda olan vatandaşlarla selamlaştı, çalışmalar hakkında kendilerine bilgi vererek Güney Mahallesine geçti. Ekipleriyle birlikte intikal ettiği Güney Mahallesinde ziyaretlerinden memnuniyet duyan vatandaşlarca karşılanan Başkan Şirin, karla mücadele kapsamındaki çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdi. Sürpriz ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Güneyliler, Başkan Şirin ve ekibine kolaylıklar diledi. Gecenin son sürpriz ziyaretini Dağyeniköy Mahallesi'ne gerçekleştiren Başkan Şirin, Dağyeniköylü vatandaşların çay davetini geri çevirmedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ağırlandığı mahalle kahvehanesinde çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şirin, “Ekiplerimiz 7/24 esaslı çalışmalarıyla özellikle yolların ulaşıma elverişli olması noktasında mesai harcıyor. Biz de geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yağışın olduğu bölgelerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Sağ olsunlar hemşerilerimiz sürpriz ziyaretlerimizden memnun. Bizler de onların samimiyetlerinden, bizlere olan güveninden memnunuz. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Her şey vatandaşlarımızın refahı için. Ekiplerimiz geniş bir alanda çalışma yürütüyor. Çalışmalarımızı gerek mahalle muhtarlarımız gerekse vatandaşlarımızla irtibat halinde gerçekleştiriyoruz. Allah nasip ederse de hava şartları normale dönünceye dek sorunsuz şekilde çalışacağız. Bu anlamda hem bu gece bizleri ağırlayan hem de bir çay dahi ikram etseler çalışanlarımıza dolayısıyla çalışmalarımıza destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Turgutlu Belediyesi olarak halkımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.