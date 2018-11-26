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Başkan Şirin'den Kosova Büyükelçisi Spahiu'ya Türk Bayrağı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, makamında ağırladığı Kosova’nın Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu’ya Türk Bayrağı hediye etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, makamında ağırladığı Kosova'nın Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu'ya Türk Bayrağı hediye etti.


Turgutlu Arnavut Kültür Derneği'nin misafiri olarak Turgutlu'ya gelen Kosava'nın Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti. Büyükelçi Spahiu'yu ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Çok uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yer alan, Cumhuriyet ile birlikte soydaşlarımızın anavatanı olmaya devam eden Kosova ile ilişkilerimizin üst düzeyde olması elbette memnun edicidir. Turgutlumuza Arnavut kökenli çok sayıda vatandaşımız var. Turgutlu Arnavut Kültür Derneği çatısı altında bir araya geldiler. Çok güzel çalışmalar içerisindeler. Şahsen göçmen bir ailenin evladı olarak ve Turgutlu Belediyesi olarak her zaman bu çalışmalara destek veriyoruz" dedi.


Başkan Şirin'in ilgisinden dolayı memnuniyet duyduğun belirten Büyükelçi Spahiu, “Her gittiğim yerde söylüyorum bizim Türkiye ile çok büyük bir dostluğumuz var. Türkiye savaş öncesi ve sonrasında şuanda olduğu gibi bizlere çok desteği oldu. Bizi ilk tanıyan ülkelerden birisi" ifadelerini kullandı.


Başkan Şirin Büyükelçi Spahiu'ya Türk Bayrağı hediye etti.

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