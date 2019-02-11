Başkan Şirin'e Derbent'te yoğun ilgi

Yoğun ilgiyle karşılandığı Derbent Mahallesinde sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Şirin, Turgutlu'nun 61 mahallesinde her noktaya temas eden çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.

Derbent Mahallesinde Merhum Ziya Uysal'ı son yolculuğuna uğurlayan Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, mahallelilerin davetine icabet ederek, Derbentli hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Şirin'e Turgutlu Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Yavaş, Ferhat Yıldız ve Olcay Özsürücü, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser de eşlik ederken, Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt ve vatandaşlar tarafından karşılanan heyet kahvehanede ağırlandı.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşarak halini hatırını soran Başkan Şirin, “Derbentli hemşehrilerime sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevdiğimiz bir hemşehrimizi son yolculuğuna uğurladık. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vesileyle bulunduğumuz Derbent Mahallemizde de hemşehrilerimizin isteklerini dileklerini dinlemek için bir araya geldik. Bugüne dek Allah şahittir, hemşehrilerimiz şahittir ki belediyemizin imkanlarını şehrimizin dört bir yanında yenilik ve değişim için kullandık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte alt yapıdan üst yapıya kadar şehrimiz için radikal kararlar alıp hayata geçirdik. Çok şükür bugüne dek Derbent Mahallemizin de isteklerini yerine getirmenin gayretinde olduk. Siz hemşehrilerimizin desteğiyle önümüzdeki 5 yılda da hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte 31 Mart akşamı Turgutlu'muzda Cumhur İttifakını iktidara taşımış olacağız. Seçimlerde yol haritamız belli. ‘Beka için milli karar cumhur için istikrar' diyerek yola çıktık. Turgutlu'da sıkmadığımız el, çalmadığımız kapı, derdini dinlemediğimiz vatandaşımız kalmayacak. Hep birlikte bu yarıştan galip çıkan Cumhur İttifakı olacaktır” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek de, “Turgay Başkanımız ile birlikte seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Turgutlu'da seçimi kazanan Cumhur İttifakı olacaktır. Bugün sizlerin bir çayını içip sohbet etme imkanı bulduk. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da sık buluşup görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Derbent Mahallesindeki vatandaşlar da ziyaretlerinden dolayı Başkan Şirin ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, bugüne dek yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin'e teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.