Başkan Şirin'e deve güreşlerinde yoğun ilgi

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen geleneksel Deve Güreşleri büyük ilgi gördü. Manisa, Aydın ve çevre illerden getirilen pehlivan develer kıyasıya güreşirken, vatandaşların akın ettiği alan festivale dönüştü. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Belediye Başkanı Turgay Şirin de çeşitli kategorilerdeki mücadelenin galibi deve sahiplerine plaketlerini takdim etti.

Deve güreşlerinin 13'üncüsü Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in himayelerinde ve Turgutlu Deve Güreşi Sevenler Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşti. Koşıkırı Mevkii'nde düzenlenen deve güreşlerine AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, Milliyetçi Hareket Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Gürhan Bostan, 22. dönem Manisa Milletvekili Süleyman Turgut da katıldı. Manisa, Aydın ve çevre illerden getirilen pehlivan develer kıyasıya güreşirken vatandaşlarda güreşlere yoğun bir ilgi gösterdi.

Cumhur İttifakı kupasını Cenk isimli deve kazandı

Festival havasında gerçekleşen güreşlerde Cumhur İttifakı kupasında finale kalan Cenk ve Arap Şimşek isimli develer kıyasıya mücadele etti. Güreşi kazanan ise Cenk isimli deve oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, dereceye giren develerin sahiplerine kupalarına takdim ederken, “Bugün burada geleneksel hale getirdiğimiz deve güreşlerinin 13'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel ve muhteşem bir kalabalık var. Festival havasında gerçekleşen güreşlere katılan katılımcılarımıza ve siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.