Başkan Şşirin çalışmaları inceledi

Turgutlu'nun en büyük yatırımının sil baştan yenilenen Mimar Sinan Caddesi'yle taçlandığını söyleyen Başkan Şirin, “MASKİ'nin alt yapısını sil baştan yenileyerek uzun yıllardır yaşanan su taşkınlarına son verdiği Mimar Sinan Caddesi üst yapısıyla da Turgutlu'ya yakışır hale geliyor” dedi.

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Kavşağı projesinin dahilinde bulunan Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Mimar Sinan Caddesi üzerindeki asfaltlama çalışmalarını inceledi. Belediye Meclis Üyeleri Hasan Koç, Ömer Sakı, Ferhat Yıldız ve Mustafa Yavaş ile Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya tarafından karşılanan Başkan Şirin, hem mahalle sakinleriyle hem de çalışmaları yürüten işçilerle bir araya geldi. Mesai mefhumu gözetmeksizin yürütülen çalışmaların neticesinde ortaya çok farklı bir Turgutlu çıktığını vurgulayan Başkan Şirin, “Çok şükür bugün gelinen noktada artık hem mahalle sakinlerimiz de rahat bir nefes aldı. Özellikle Mimar Sinan Caddesi üzerinde MASKİ tarafından yapılan alt yapı çalışmaları geçmişte yaşanan su taşkınlarının önüne geçtiği gibi artık üst yapıda da daha kullanışlı bir bölge ortaya çıktı. Vatandaşlarımız bu çalışmaların ne anlama geldiğini zaman geçtikçe daha iyi anlayacaklardır. Bu çalışma mahallemize artı bir değer katan çalışma oldu. Gerçekleştirdiğimiz kavşak projesi ile Turgutlu'nun en büyük yatırımı şuanda Selvilitepe Mahallemize yapılmış oldu. Kavşak projemiz ihaleye çıktığında KDV dahil 82 milyon liralık bir yatırımdı. Bunu şuanda yapmaya kalksanız bu rakam 160 milyon lirayı bulacak. Her zaman dediğimiz gibi Turgutlu'muz için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bugünü değil yarınları düşünerek bu çalışmayı yaptık. Sabrettik, zaman zaman sıkıntı çektik ama beklediğimize de değdi. Belki Selvilitepe Muhtarım Sait Kaya dönem dönem üzüldü. İşte şimdi yapılan çalışma ile Turgutlu'nun iki yakası bir araya geldi. Ama sonuçları itibari ile şuanda ortaya çok güzel bir eser çıktı. Turgutlumuz için büyük bir adım attık anlımız akıyla bitiriyoruz” dedi.

Turgutlu'nun iki yakası bir araya geldi

Mimar Sinan Caddesi'nin de çok kısa bir süre içerisinde kullanıma açılacağını belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin şunları söyledi: “Yalnızca Turgutlu'nun, Ege Bölgesi'nin değil tüm Türkiye'nin kazancı olan dev yatırımımız başta Selvilitepe sakinlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimize hayırlı olsun. Mimar Sinan Caddesi'ni çok yakında tamamıyla trafiğe ve yaya geçişine açacağız. İlçemizin iki yakasını bir araya getiren çalışmalar gelecek nesillerimize en büyük yatırımdır."

Yapılan çalışmalardan dolayı son derece memnun olduğunu belirten Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Karşıdan karşıya geçiş bağlantı noktaları bizim için çok önemliydi. Bu mağduriyetimiz giderildi. Şimdi de Mimar Sinan Caddesinde yenileme çalışmalarında sona gelindi. Başkanımızın da dediği gibi ilçemizin iki yakası bir araya geldi. Selvilitepe Mahallemiz şehir merkezimizle bir bütün haline geldi” şeklinde konuştu.

Ziyarette baklava jestiyle de ağızlar tatlanırken, Başkan Şirin çalışan personele kolaylıklar diledi.