Başkan Tulup gazetecileri ağırladı

Programa gazetecilerle birlikte Emniyet Müdürü Umut Er, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna da katıldı.

Kaymakam Fatih Akkaya, geleceğin ve hakikatin peşinde koşan demokrasinin olmazsa olmazı basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Ali Tulup ise, "Hakikatin temsilciliğini yaparak kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, görevi başında hayatını kaybeden basın emekçilerine Allah'tan rahmet dileriz" ifadelerine yer verdi.