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Başkan Tulup'tan öğrencilere helva takviyesi

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verildikten sonra yeniden sınıflarına yeniden dönen öğrencilere helva dağıttı.


Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, okulların yeniden açılması sonrası öğrencilere helva dağıttı. 40 dakikalık ara sonrası helva dağıtma sözünü tutan Başkan Tulup, sözünü yerine getirildi. Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak tarafından öğrencilere helvaları ikram edildi. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ders başı yapan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

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