Başkan Uçak Alaşehirli kadınları Ankara'ya uğurladı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ücretsiz olarak düzenlenen “Haydi Kadınlar Ankara'ya” projesi kapsamında Alaşehirli kadınları Ankara'ya uğurladı.

Alaşehir Belediyesi'nin kültür gezileri kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği “Haydi Kadınlar Ankara'ya” projesi devam ediyor. Haftada altı gün düzenlenen tur kapsamında önceki akşam Fatih Mahalle sakinlerini uğurlamaya giden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin, bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, Başkent Ankara'ya hiç gelmemiş, gelme imkanı bulamamış kadınlarımızın başkente gelmelerini sağlamak amacıyla turumuz ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri olan Anıtkabir ziyareti ile başlıyor. Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis Binamız/Kurtuluş Savaşı Müzesi, Hacı Bayram Veli Cami ve Türbe Çarşısı ile devam eden turumuz Ankara Kalesi ziyaretimiz ile son buluyor. Rabbim nasip ederse Ankara turlarımızı tamamladıktan sonra Mevlana Kenti Konya ve Kapadokya turlarımız başlayacak. Turlarımıza katılan herkese teşekkür eder, hayırlı yolculuklar dilerim” dedi.