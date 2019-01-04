Başkan Uçak pazarcı esnafıyla bir araya geldi

Küçük yaşlarda baba mesleği olan pazarcılıkla ticari hayata atılan, ileriki dönemlerde kardeşleriyle birlikte Uçak Kardeşler Firması'nı kurarak sebze, meyve ve narenciye sektöründe ulusal ve uluslar arası başarılara imza atan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Yüzlerce pazarcı esnafının katılımıyla gerçekleşen toplanda Başkan Ali Uçak, pazarcıların taleplerini dinledi.

Pazar tezgahında babası ve kardeşleriyle birlikte çekildiği fotoğrafların yer aldığı slayt gösterimi sırasında gözyaşlarını tutamayan Başkan Ali Uçak, “Biz yokluktan, yoksulluktan geldik. Semt pazarlarında zor şartlarda yetiştik. Anamızın babamızın bu zor şartlar altında bize sunduklarıyla büyüdük ve bu hayatta nereden geldiğimizi de asla unutmadık. Çünkü, şöyle demiş Hz. Mevlana; ‘Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın" diye konuştu.

Pazar tezgahlarını hiç bir zaman unutmadıklarını söyleyen Başkan Uçan, "Ellerimiz donarcasına soğukta rızk peşinde koşmaktan hiç utanmadık. İşte bu akşam içlerinden biri olmaktan şeref duyduğum pazarcı esnafımızla birlik beraberlik yemeğindeydik. Ben onların sorunlarını çok iyi biliyorum ve onlar için elimden ne gerekiyorsa yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Konuşmalarının sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Başkan Ali Uçak, Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Marhan'ın da doğum günün kutlamayı ihmal etmedi.