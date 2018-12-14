Başkan Uçak sahnede şarkı söyledi

Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen 'Kışa merhaba' konseri izleyenlerden tam not aldı. Muhteşem gecede Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın sahnede eşlik ettiği 'Aşkın kanunu' şarkısı izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Alaşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 'Kışa merhaba' konseri' Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. TRT sanatçısı Turgay Kızıltuğ'un yönetiminde, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu'nda sahne alan 40 kişilik Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, birbirinden güzel 30 eser seslendirdi. Sunuculuğunu TRT sanatçısı Göksenin Çakmak'ın yaptığı konsere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, MHP İlçe Başkanı Ali Apan ve yüzlerce müziksever katıldı.

Başkan Uçak da şarkıya eşlik etti

Hicaz, rast, nihavent, muhayyer kürdi ve hüzzam gibi değişik makamlardaki şarkılara zaman zaman izleyiciler de bulundukları yerden eşlik edip, tempo tuttu. Sunuculuğunu TRT sanatçısı Göksenin Çakmak'ın yaptığı konserde seyirciler unutamayacakları bir gece yaşarken muhteşem gecede Başkan Uçak'ın sahnede eşlik ettiği “Aşkın kanunu” eseri izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.