Başkan Uçak Sarı Melekleri kutladı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, 2. Lig Bayanlar Ligi'nde Alaşehir'i başarıyla temsil eden, ligin ilk devresini namağlup ve lider tamamlayan Alaşehir Belediye Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyet ile bir araya geldi.

Voleybol takımı oyuncularına gösterdikleri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Uçak, "Alaşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek veriyoruz. Sporcularımızın aldığı önemli başarılar bizlere her zaman güç ve gurur veriyor. İlçemizi başarıyla temsil ederek bizleri bu gururu yaşatan sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ederim. İnanıyorum ki gençlerimizin inançlı ve hırslı çalışmalarıyla bu başarıların devamı da gelecektir" ifadelerin kullandı.

Sporcular ve teknik heyet desteklerinden dolayı Başkan Uçak'a teşekkür etti.