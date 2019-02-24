Başkan Uçak sözlerini bir bir yerine getiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'nin birlikte başlatmış olduğu hizmet seferberliği kapsamında yapımı devam eden Süleyman Demirel Kavşağı-Baklacı Mahallesi arasında deforme olan yolda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi ile el ele başlatılan hizmet seferberliği kapsamında yapımı tüm hızıyla devam eden Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı- Baklacı Mahallesi arasındaki deforme olan yolda başlayan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Ali Uçak, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte el ele yürüttüğümüz hizmet seferberliğinde Süleyman Demirel Köprülü Kavşağımızın battı-çıktı kısmı önceki aylarda hizmetimize açıldı. Yan yollarının yapımı devam ederken bunun yanında en işlek yollarımızdan biri olan Baklacı Mahalle yolumuzun da deforme olduğunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Büyüğüm Sayın Cengiz Ergün'e iletmiştik. Asfalt programına alınmasının hemen ardından bugün itibari ile sıcak asfalt çalışmalarımızı başlattık. Bizler yapılmaz denilen her şeyi hayırlısı ile tek tek yerine getiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile el ele daha çok güzel hizmetler yapacağız. Alaşehir bizleri izlemeye devam etsin.“ ifadelerini kullandı.