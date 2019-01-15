Başkan Uçak sözünü tuttu, Soğanlı kilit parkeye kavuşuyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın Soğanlı Mahallesine söz verdiği kilit parke taşı döşeme çalışması başladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara her alanda hızlı ve kaliteli hizmet götürebilmek için ekibi ile birlikte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında önceki gün Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde, mahalle sakinlerine sözü verilen kilit parke çalışmaları Soğanlı Mahallesi'nde başladı.

Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Göreve geldiğim günden bu yana ekibimle ile birlikte her mahallemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok belediyede çalışmalara ara verildiği şu günlerde bizim ilçemizde birleştiren, kucaklaştıran anlayışıyla en ücra köşede vatandaşımızın dahi sorunlarından haberdar olarak hizmetlerimiz aralıksız sürdürülüyor. Yapmış olduğumuz mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşlarımızın bizlerden istedikleri tüm talepleri en kısa sürede yerine getirmek için tüm gücümüzle ve imkanlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda kısa süre önce mahalle sakinlerimize söz vermiş olduğumuz gibi daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için Soğanlı Mahallemizde kilit parke çalışmalarımızı başlattık. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bizlere destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür eder, mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim. Söz verdiğimiz gibi hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek”