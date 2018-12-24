Başkan Uçak'a havai fişekli karşılama

Alaşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu hizmet seferberliği kapsamında mahalle estetiğine değer katan Kemaliye Mahallesi'nde devam eden yol aydınlatma çalışmaları sona erdi. Mahalle sakinleri tarafından havai fişeklerle ve meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılanan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak mahalle sakinleri ile birlikte ilk ışıkları açarak güzel ana tanıklık etti.

Alaşehir'de hizmetin hiçbir zaman durmayacağını ve 87 mahallede karanlık cadde kalmayacağını ifade eden Başkan Ali Uçak, "Göreve geldiğimiz gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de destekleriyle başlatmış olduğumuz hizmet seferberliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Sizlerin talepleri üzerine başlattığımız aydınlatma çalışmalarımız neticesinde mahallemiz ışıl ışıl bir görünüme ve görsel zenginliğe kavuştu. Bizleri coşkuyla karşılayan mahalle sakinlerimiz ile birlikte ilk ışıkları açarak bu güzel ana birlikte tanıklık ettik. Öncelikle soğuk havada bizleri sıcak bir şekilde karşıladığınız için sizlere minnettarım” dedi.

Konuşmasının devamında siyaset için hizmet yapmadıklarının vurgusunu yapan Başkan Ali Uçak, ”Siyasi görüşleriniz ne olursa olsun, ülkesini ve bayrağını seven herkesin başımın üstünde yeri var. Bizler siyaset için hizmet yapmıyoruz. Göreve geldiğim ilk gün de 87 mahallemizin tamamına siyaseti ön plana çıkarmadan hizmet edeceğimizin sözünü verdim. İlk görevim sizlere hizmet etmek. Çünkü hizmetin siyaseti olmaz. Çünkü bizler her mahallemize eşit şartlarda hizmet götürmekle mükellefiz. Hizmet etmek için hiç bir bahanemiz yok. Çünkü biz bir söz verdik ve ben şartlar ne olursa olsun sözümü tutarım. Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini bizlere bu gece kanıtlayan ve hizmetin en güzelini hak eden Kemaliyeli hemşehrilerimize çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allahım bu birlik beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.