Başkan Uçak'a Kemaliye'de görkemli karşılama

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Kemaliye Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kemaliye Yörük Türkmen Efeler Derneğinin halk oyunu gösterisi, fener alayı ve havai fişekler ile karşılanan Başkan Uçak, mahalle halkına görkemli karşılamalarından dolayı teşekkür etti.

Mahalle buluşmasında yaptığı konuşmada merkez ve kırsal mahallelerdeki sorunların teker teker çözüldüğünü ifade eden Başkan Uçak, “Merkez ve kırsal mahallelerimizin tümüne adil hizmet sağlıyoruz. Ve yaptığımız hizmetlerde siyasi bir beklenti içerisine girmiyoruz. Alaşehir sevdamız ile şehrimizi Cumhur İttifakımızın da desteğiyle daha da iyi günlere taşımak için canla başla savaşacağıma sizlerin önünde söz veriyorum. Ülkem, milletim, vatanım ve ülkemin bekası diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tüm söylediklerinin sonuna kadar arkasındayız. Bizleri samimi bir şekilde karşılayan başta hanımefendi kardeşlerim olmak üzere tüm Kemaliyeli hemşerilerime teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Uçak, konuşmalarının ardından kendisini coşkuyla karşılayan mahalle sakinleri ile hatıra fotoğrafı çekilerek, alkışlarla uğurlandı.