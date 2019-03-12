Başkan Uçak'a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü

Alaşehir'de Cumhur İttifakı adayı ve Belediye Başkanı Ali Uçak Baklacı Mahallesinde dün gece düzenlenen mitinge yaklaşık 1000 araçlık konvoyla gelerek adeta gövde gösterisi yaptı. Miting sırasında 2 çocuk annesi Hatice Türk, Başkan Ali Uçak'a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü.

Baklacı Mahallesinde gerçekleştirilen mitinge Cumhur İttifakı adayı ve Belediye Başkanı Ali Uçak'a AK Parti ilçe başkanı Murat Ertürk ve MHP İlçe başkanı Ali Apan ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. Meydanda kurulan sahneye Cumhur İttifakı Belediye Meclisi adayları ile birlikte çıkan Ali Uçak vatandaşları selamladı.

MHP İlçe başkanı Ali Apan ve Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat Aktürk yaptıkları konuşmada vatandaşlardan Cumhur İttifakına ve Ali Uçak'a destek istedi.

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Uçak ise yaptığı konuşmasında, "Alaşehir-Manisa-Ankara aynı dili konuşmazsa hiçbir hizmet alamayız. 2014 yılında büyükşehir belediyesi olmamızdan bu yana Alaşehir'in Manisa Büyükşehir'den aldığı hizmet bedeli 227 trilyon Liradır. Eğer Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği olmasaydı, bu hizmetler asla alınamazdı. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman Manisa aynı dönemde 3 bakanla çalışmamıştır. Bu Manisa için bir şans. Alaşehir-Manisa-Ankara aynı dili konuşursa alamayacağımız hizmet yoktur. Üç bakanımız, milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanımız hizmetlerin getirilmesinde bizlere her türlü desteği sağlayacaklardır. 31 Mart'ta sandıklardan hiç firesiz oylarınızı istiyorum. Bu seçimde küskünlükleri, kızmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakacağız. Kutuplaşmaları bırakacağız. Gün, birlik beraberlik günü. Şunu unutmamamız lazım. Seçimler mutlaka bitecektir. Sandıklar kapandıktan sonra yine hepimiz yüz yüze bakacağız. Onun için birbirimizi üzecek, birbirimizi rencide edecek, birbirimizi kıracak sözler asla söylemeyeceğiz. Biz bu ilkemize bu güne kadar uyduk, seçimin bitimine kadar da uyacağız." dedi.

Baklacı Mahallesinde yapılan mitingde 2 çocuk annesi 57 yaşındaki Hatice Türk, Başkan Ali Uçak'a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü.