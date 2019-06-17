İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yardımcısı Daşkan Turgutlu'yu temsil etti

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, İzmir’de gerçekleşen Ege Belediyeler Birliği toplantısına katılarak Turgutlu’yu temsil etti.

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, İzmir'de gerçekleşen Ege Belediyeler Birliği toplantısına katılarak Turgutlu'yu temsil etti. Ege Belediyeler Birliği Meclis Başkanlığı'na seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i tebrik eden Ahmet Daşkan, Soyer'e yeni görevinde başarılar diledi.


Ege Belediyeler Birliği 2019 Yılı Olağan Mayıs Dönemi Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda birliğin yeni başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olurken, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan da toplantıda Turgutlu'yu temsil eden isim oldu. Toplantı sonunda Ege Belediyeler Birliği Meclis Başkanlığı'na seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i tebrik eden Daşkan, Soyer'e bu görevinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.