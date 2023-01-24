Başkan Yiğen güven tazeledi

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurul toplantısında tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Ali Yiğen güven oyu aldı.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu Kula Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Divan Başkanlığını 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanvekili görevinde de bulunan, Alaşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere'nin yaptığı kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurumun faaliyet raporları okundu. Daha sonra tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Ali Yiğen güven oyu alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Kongreye çevre ilçelerden gelen oda başkanları, siyasi parti üyeleri ile ortaklar katıldı.