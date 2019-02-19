Başkan Yıldırım'dan Tıbbi Atık tesisinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, şube müdürleri ile birlikte 2012 yılında Manisa Belediyesi döneminde yapılan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, şube müdürleri ile birlikte 2012 yılında Manisa Belediyesi döneminde yapılan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Tesiste aylık 650-700 ton civarı tıbbi atığın işlendiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, İzmir'in tıbbi atığının da burada işlendiğini belirtti. Yıldırım, “Büyükşehir olmadan önceki süreçte 2012 yılında Manisa'ya kazandırılan ve o yıldan itibaren hem Manisa'nın hem de İzmir'in tıbbi atıklarının getirilip sterilize edildiği, bakterilerden yani tehlikeli olma kısmından arındırılıp en son Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine gönderilerek bertaraf edildiği bir alandayız” dedi. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin çalışma aşamalarından bahseden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Doğa ve özellikle insanlık için çok ciddi zararlı sonuçlar doğuran tıbbi atıklar ilk önce burada sterilize ediliyor. Ardından evsel atık haline getirilerek Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde dönüştürülüyor. İleride inşallah Yakma Tesisi planımız var. Yakma tesisimizde yakarak enerji elde etmek istiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'ya çevreci yatırımları bir bir kazandırdığını dile getiren Yıldırım, “Bu tarz yatırımlar özelikle çevreci başkan olarak bilinen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün değer verdiği ve üzerinde durduğu projelerdir. Bu tesisin hemen arkasında Atıksu Arıtma Tesisi mevcut. Hemen yan tarafına merkezimizin atıklarını transfer edeceğimiz yani özellikle küçük araçlardan büyük araçlara aktaracağımız, transfer maliyetini düşüreceğimiz ve karbon salınımını minimize edeceğimiz ilgili Bakanlıktan da yüzde 50 hibe kazanan Katı Atık Transfer İstasyonumuzu yapacağız. Umut ediyorum Manisa'mız için hayırlı olur” dedi.