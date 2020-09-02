Başkan Yılmaz, Özel Sağlık ve Kişisel Bakım Komitesini ağırladı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 8'nolu Özel Sağlık ve Kişisel Bakım Komitesi, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Manisa TSO Meclis Başkan Yardımcısı Gencay Esendağ, meclis üyesi Abdullah Furkan Dindar, Komite Başkanı Yazgül Gültekin ve Başkan Yardımcısı Fatih Çetin pandemi döneminde yaşanan sektörel sorunları, sektörün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde yaşanan sıkıntılar ile çözüme yönelik talep ve önerilerini dile getirdiler. Ziyarette açıklamalarda bulunan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; “Ülke olarak zor bir dönemden geçtik. Bu süreçte medikal firmalarımız da zor günler yaşıyor. Medikal firmalarımız alacaklarını tahsil edemediği için ekonomik olarak zor durumdalar. Sağlık Bakanlığımızdan konuyla ilgili acil düzenleme bekliyoruz” dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, “Komite üyelerimiz ile bir araya geldik. Ekonomik olarak zor günler geçiriyorlar. Üreticilerin satışını yaptığı ürünün parasını tahsil edememesi medikal sektörünün en önemli sorunu. Sektörün verimli çalışabilmesi, geleceğe yönelik planlama yapabilmesi için tahsilat sorunu çözüme kavuşturulmalı. Sektörün tahsilat sorununa çözüm üretilmesi, üretimin devamlılığı açısından da önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz süreç bizlere, sağlık kuruluşlarımızın ve tedarikçilerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Medikal firmalarımız, kamu hastanelerine sattığı tıbbi malzeme, protez, ortez, laboratuvar ekipmanı gibi ürünleri teslim ediyor. Sözleşmede 150-180 gün olarak belirtilen ödemeler ne yazık ki 400 günü geçmesine rağmen yapılmıyor. Sağlık açısından stratejik bir sektör olan medikal firmalarımız, ödemelerin yapılamaması nedeniyle faaliyetlerini sürdüremez noktaya geldi. Bu süreçte hem işveren hem de çalışanlar mağdur oluyor. Üyelerimizin konuyla ilgili haklı tepkileri var. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz yaşanan sorunların çözüme kavuşması noktasında gereken merciler ile görüşeceğiz. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.