Başkan Yılmaz TOBB Ege Bölge Toplantısına katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz TOBB organizasyonunda gerçekleşen Ege Bölge Toplantısı'na katıldı.

Hisarcıklıoğlu: “Odalara ve borsalara büyük görev düşüyor”

İçinden geçtikleri bu zor süreçte, odalara ve borsalara, daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bizler, iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz. Bu çerçevede salgının başladığı mart ayında, sizlerden aldığımız bilgilere dayalı olarak, hükümete 70 maddelik bir öneri seti sunduk. Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. Sonrasında da sizlerle istişare içinde, sorunları ve önerilerimizi iletmeye devam ettik. Sizler, tüm başkanlarım, canla-başla gayret gösteriyor, üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyorsunuz. Öneriler hazırlayıp, bize aktarıyorsunuz. İşte bugün de sizlerin ileteceği her konuyu, bu akşam ilgili bakanlara ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, camiamızın dertlerini bir nebze olsun çözmüş ve onları rahatlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

Yılmaz: “Yaşanılan sıkıntıları başkanımıza ilettik”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ve korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdikleri ifade eden Başkan Yılmaz, “Korona virüs salgını tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiştir. Manisa'da Valimiz Ahmet Deniz önderliğinde bu süreci tüm paydaşlar olarak en az hasarla sürdürmeye çalışıyoruz. Ticari hayatta üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar ortada. Manisa sanayinin ve tarımın başkenti olan bir şehirdir. Tedbirleri alırken şehrin dinamiklerini de göz ardı etmemek lazım. Şehrimizde uygulanan sokağa çıkma yasakları bazı sektörlerde üyelerimizin pazar ağını küçültmüştür. Biz gerekli önlemlerin alınıp üretimin kesintisiz olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üyelerimizin bu ve benzeri yaşadıkları sıkıntılar var. Biz olabildiğince üyelerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında gerekli merciler ile temasa geçiyoruz. Ege Bölge Toplantısı'nda üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilettik. Başkanımız sağ olsun en başından beri bu zorlu süreçte elini hatta gövdesini taşın altına koyarak cansiperane mücadele edip gerekli yasaların çıkması noktasında büyük bir mücadele verdi. Vermeye de devam ediyor. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Her gün yeni bir konu ve yeni bir sıkıntının ortaya çıkabiliyor. Üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri toplamaya devam edeceğiz. Biz sahada gördüklerimizi ve bize yansıyan sorunları başkanımıza ilettik ve bundan sonra ki süreçte de iletmeye devam edeceğiz. İnşallah yaşanılan sıkıntılar en kısa sürede çözüme kavuşur” dedi.