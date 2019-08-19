Başkan Yılmaz'a Rusya'dan teşekkür mektubu

Dr. Ali Çipiloğlu'nu makamında ağırladı. Çetin, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik verdiği katkılardan dolayı Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin imzaladığı teşekkür mektubunu, Başkan Yılmaz'a takdim etti.

Ziyarette Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın yapmış olduğu çalışmaları beğenerek takip ettiklerini ifade eden Korgeneral Talat Enveroviç Çetin, “Bugünkü ziyaretimizin sebebi Manisa'ya yapmış olduğumuz bir önceki ziyarette tanışmış olduğumuz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'a Rusya Devlet Başkanlığı'ndan Vladimir Putin'in kabulü ile bir teşekkür mektubu yazılmıştır. Bu teşekkür mektubu aynı zamanda eylül ayı sonunda Rusya'nın Vladimir Eyaleti'ne yapılacak olan iadeyi ziyaret için bir davetiye niteliğindedir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Türkiye Resmi Temsilcisi olarak Mehmet başkanımızı tebrik ediyorum. Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin'in Mehmet Bey'in çalışmalarını çok iyi anlaması ve bu çalışmaların Türk-Rus ilişkilerinden mihenk taşı olacağını düşünmesi de bu teşekkür mektubunda önemli bir rol oynamıştır. Çünkü Vladimir eyaleti Moskova'ya yakın bir eyalet. Bu bölge yaklaşık 10 milyar dolar civarı Türk yatırımının olduğu bir bölgedir. Güçlü Türk şirketleri bu bölgede yatırım yapmaktadır. 6 bin civarında Rus personeli de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Başkanımız Mehmet Bey'in buradaki rolü bizim için çok önemlidir. Rus yetkililer Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarından haberdar ve çok memnunlardır. Kısacası Türkiye-Rusya arasında engellenen bağımsız ticaret, dolarsız ticaret için Mehmet Bey'in öncülüğü desteği bizi memnun ediyor. Prof. Dr. Ali Çipiloğlu hocamızın da ekonominin yanında bilimsel olarak yaptığı çalışmalar sonucunda üniversiteler arasında oluşan diyalog bizleri mutlu ediyor. Ben Mehmet Bey teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Yılmaz: “Büyük bir onur duydum”

Ziyaretten duyduğu memnuniyete ifade ederek sözlerine başlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise şunları söyledi: “Haftanın ilk günü bizlere yapmış olduğunuz ziyaret ile bizleri mutlu eden Talat hocama ve Ali hocama şahsım ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına şükranlarımı sunuyorum. Ben sözlerime devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir sözle başlamak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘Savaşta kazandığınız galibiyet eğer ekonomik olarak bağımsızlık anlamında taçlandırılmıyorsa yabancı uluslara karşı kazandığınız savaş bir anlam ifade etmez. Bunu ne zaman anlarsınız; eğer ki kovduğunuz düşman kapital ile geri geliyorsa o zaman siz tam bağımsızlığınızı elde etmemişsinizdir' dolasıyla Rusya- Türkiye ilişkilerinin gelişmesi bu bağlamda çok önemli. Ben öncelikle ziyaretinizden dolayı çok büyük onur duydum. Açıkçası duygulandım. Rusya-Türkiye ilişkileri noktasında ki çalışmalarından dolayı Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Türkiye Resmi Temsilcisi Korgeneral Talat Enveroviç Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz ziyaretten üstümüze düşeni anladık ve aldık. İki bölge arasında çok ortak özellikler var. Hem tarihsel hem ekonomik olarak. Biz bu ilişiklerin gelişmesinde üzerimize düşüne ne varsa yapmaya hazırız. Ben tekrardan verilen bu anlamlı teşekkür mektubu için kendilerine teşekkür eder, bu mektupta emeği geçen, direktif veren herkese şükranlarımı sunarım.”