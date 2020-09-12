Başkandan üzüm kuyruğundaki üreticilere çorba ikramı

Tariş Alaşehir Üzüm Entegre Tesislerine üzüm teslim etmek için sıra bekleyen üreticilere, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu sabah çorbası ikram etti. Sultaniye çekirdeksiz üzümünün başkenti olarak bilinen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm üreticileri, bir yıllık emeklerinin karşılığını alabilmek için geceden sıraya girerek, ertesi sabaha kadar traktör ve araçlarıyla Tariş önünde sıra bekliyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da traktör römorku ve araçlarında sabahlayan üreticileri ziyaret ederek, sıcak çorba ikram etti. Kamyonetin kasasına oturarak elleriyle çorba dağıtan Başkan Öküzcüoğlu, üreticilere emekleri için teşekkür etti. Öküzcüoğlu,"Çiftçilerimiz bir yıldır emek verdikleri üzümleri çuvalladılar şimdi ise Tariş'e üzüm teslim edebilmek için sıraya girdiler. Dün geceden beri çuvalların üzerinde uyudular, biz de onlara sabahın erken saatlerinde çorba dağıttık, içlerini ısıttık. Hepinizin ellerine emeklerine sağlık. Emeklerinizin karşılığını inşallah sağlıkla sıhhatle yiyin" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu'nun çorba ikramı sebebiyle teşekkürlerini belirten üreticiler ise kendilerine sürpriz olduğunu ifade ettiler.