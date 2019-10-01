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Başkanlar imar planı çalışmalarını masaya yatırdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi'yi ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, imar planı çalışmalarının son durumu da masaya yatırıldı.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay da hazır bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, imar planı çalışmalarının son durumu da masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yaptığı çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler de veren Başkan Ergün, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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