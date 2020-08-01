Başkanvekili Güzgülü, nöbetçi birimler ile bayramlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye erleri ile bayramlaşan Güzgülü, gün içerisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler aldı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde 45 adet yangın ihbarı aldıklarını belirten İnal, bunun dışında diğer taleplere de koordineli bir şekilde yetişmek için çalıştıklarını belirtti.

Başkanvekili Güzgülü, itfaiyedeki bayramlaşmanın ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Bülent Ceylan ve trafik zabıta ekipleri ile bir araya gelen Güzgülü, şehir merkezindeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kurban Bayramı'nda Manisalıların su ile ilgili bir sıkıntı yaşamaması için görevinin başında olan MASKİ Su Arıza birimini de ziyaret etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve nöbetçi ekiplerin mübarek Kurban Bayramını kutlayan Güzgülü, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, yoğun bir gün geçiren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Gasilhane birimini de ziyaret etti. Cenazesi olan vatandaşlara başsağlığı dileyen Güzgülü, Mezarlıklar Dairesi Başkan Vekili Ali Eroğlu'dan da gün içerisinde gelişen cenaze işlemleri hakkında bilgiler aldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Garnizon Şehitliği'ni de ziyaret etti. Ziyarette Güzgülü'ne Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve şube müdürleri de eşlik etti. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı taziye görevlisi eşliğinde vatan için şehadete erişen askerlerimize dua eden heyet, kabirlere karanfil bırakarak ziyareti sonlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde nöbetçi birimlere gerçekleştirdiği ziyaret programını İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile noktaladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi birimleri ile Kurban Bayramı boyunca, Manisalıların hizmetinde olduğunu dile getiren Güzgülü, bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Müslümanların mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.