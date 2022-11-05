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Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 50 - Türk Telekom: 77

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Telekom'a 77-50 mağlup oldu.



Salon: Muradiye


Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Murat Ciner


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 16, Mustafa Baki 8, Cruz 7, Bruinsma 6, Michalak 6, Yiğit Baran 3, Anosike 2 Gani Erdi 2, Kaspar, Berkay, Tolga Kaan, Ogün,


Başantrenör: Ceyhun Cabadak


Türk Telekom: Grant 13, Jones 13, Sestina 12, Bouteille 10, Taylor 8, Erkan 8, Semih 5, Rıdvan 5, Boran 3, Berk, Mehmet, Alihan


Başantrenör: Erdem Can


1. Periyot: 7-13 (Türk Telekom lehine)


Devre: 29-25 (Manisa BBSK lehine)


3. Periyot: 45-55 (Türk Telekom lehine)

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