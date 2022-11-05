Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 50 - Türk Telekom: 77

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Telekom'a 77-50 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Murat Ciner
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 16, Mustafa Baki 8, Cruz 7, Bruinsma 6, Michalak 6, Yiğit Baran 3, Anosike 2 Gani Erdi 2, Kaspar, Berkay, Tolga Kaan, Ogün,
Başantrenör: Ceyhun Cabadak
Türk Telekom: Grant 13, Jones 13, Sestina 12, Bouteille 10, Taylor 8, Erkan 8, Semih 5, Rıdvan 5, Boran 3, Berk, Mehmet, Alihan
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 7-13 (Türk Telekom lehine)
Devre: 29-25 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 45-55 (Türk Telekom lehine)