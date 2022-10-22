Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 58 - Fenerbahçe Beko: 93

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler parkeden 93-58 galip ayrıldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Kerem Baki, Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 17, Roberson 14 , Gani Erdi 14, Cruz 10, Michalak 3, Kaspar, Acar, Berkay, Tolga Kaan, Ogün, Mustafa Baki, Yiğit Baran
Başantrenör: Ceyhun Cabadak
Fenerbahçe Beko: Şehmuz 6, Edwars 12, Hayes 7, Jekiri 14, Metecan Birsen 16, Vilbekin 2, İsmet 12, Booker 6, Melih 18, Pierre, Samet,
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 13-18 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 26-47 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 46-69 (Fenerbahçe Beko lehine)