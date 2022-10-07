Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 - Beşiktaş: 66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 73-66'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Muradiye Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun Öz
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Belediyespor: Roberson 11, Cruz 17, Erdi Gülaslan 4, Anosike 17, Bruinsma 8, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür, Michalak 11, Yiğit Baran Sarıkaya 5
Başantrenör: Ceyhun Cabadak
Beşiktaş: Emlakjet: Coleman 4, Usher 8, Okben Ulubay 13, Orelik 13, McCormack 15, Brown 11, Furkan Haltalı 2, Yağız Aksu, Burak Can Yıldızlı, Emir Adıgüzel
Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir
1. periyot: 22-13 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 39-33 (Manisa BBSK lehine)
3. periyot: 53-56 (Beşiktaş lehine)