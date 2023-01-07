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Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 79 - Ayos Konyaspor: 80

Türkiye Basketbol Süper Liginde Ayos Konyaspor’u ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor 79-80 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Süper Liginde Ayos Konyaspor'u ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor 79-80 mağlup oldu.



Salon: Mudariye Spor Salonu


Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Tolga Edis


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 6, Gani 2, Cruz 15, Berkay, Troy, Selim 4, Ogün 3, Mustafa 7, Tarrant 26, Michalak 7, Bruinsma 9


Ayos Konyaspor: Sinan 9, Sulaimon 11, Perez 23, Murat, Nikolov, Mert 3, Erkin, Ramazan, Badzim 4, Morgan 17, Eddie 13, Cevher


1.periyot: 22-12 (Manisa BBSK lehine)


Devre: 45-33 (Manisa BBSK lehine)


3. periyot: 61-43

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