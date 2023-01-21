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Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 80 - Pınar Karşıyaka: 76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 80-76 galip ayrıldı.



Salon: Muradiye


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cecil Williams 6, Ricky Tarrant 14, Cruz 20, Anosike 14, Mustafa, Erdi 6, Selim 15, Roberson 5, Ogün, Berkay, Tolga, Ata


Başantrenör: Hakan Demir


Pınar Karşıyaka: Berkan 3, Kuzminskas 17, Angola 20, Delgado 12, Brown 8, McCollum 15, Thomas Akyazılı, Deniz 1, Efe, Mert, Dusan, Ali Efe


Başantrenör: Ufuk Sarıca


1. Periyot: 18-27 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 43-41 (Manisa BBSK lehine)


3. Periyot: 62-61 (Manisa BBSK lehine)

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