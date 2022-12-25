Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 81 - Bahçeşehir Koleji: 89

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta rakibine uzatmalarda 89-81 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş
Manisa BBSK: Anosike 17, Cruz 21, Bruinsma 15, Michalak 13, Tarrant 8, Erdi 2, Baki 5, Ata, Berkay, Tolga Kaan, İlkan, Selim
Başantrenör: Hakan Demir
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 17, Smith 16, Muhammet 13, Kartal 13, Hadi 6, Hall 5, Yiğit 7, Berkay 9, Blazic 3, Shepherd, Oğuz
Başantrenör: Erhan Ernak
1. Periyot: 18-17 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 43-34 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 52-52