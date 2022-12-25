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Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 81 - Bahçeşehir Koleji: 89

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta rakibine uzatmalarda 89-81 mağlup oldu.



Salon: Muradiye


Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş


Manisa BBSK: Anosike 17, Cruz 21, Bruinsma 15, Michalak 13, Tarrant 8, Erdi 2, Baki 5, Ata, Berkay, Tolga Kaan, İlkan, Selim


Başantrenör: Hakan Demir


Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 17, Smith 16, Muhammet 13, Kartal 13, Hadi 6, Hall 5, Yiğit 7, Berkay 9, Blazic 3, Shepherd, Oğuz


Başantrenör: Erhan Ernak


1. Periyot: 18-17 (Manisa BBSK lehine)


Devre: 43-34 (Manisa BBSK lehine)


3. Periyot: 52-52

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