Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 90 - Y. Merkezefendi Belediyesi: 75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Y. Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı'nı 90-75 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek
Manisa Büyükşehir Belediyespor: John Roberson 32, Pako Cruz 15, Selim Şav 11, Oderah Anosike 9, Evan Bruinsma 9, Cecil Williams 5, Berkay Sinirlioğlu 3, Ogün Sevinç 3, Mustafa Görür 2, Erdi Gülaslan 1, Tolga Birer, Ata Kahraman
Başantrenör: Hakan Demir
Y. Merkezefendi Belediyesi: Andrew Harrison 16, Tomasx Gielo 12, Xavier Mayes 11, Nikolas Rogkavopoulos 10, Arca Tülüoğlu 9, John Hamilton 8, Doğan Şenli 7, Ayberk Olmaz 2, Altan Erol, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Eyüp Öncü
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 23-20 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 42-41 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 70-59 (Manisa BBSK lehine)