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Basketbol Süper Ligi: Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73- Darüşşafaka: 92

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka’yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 73-92 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 73-92 mağlup oldu.



Salon: Muradiye Spor Salonu


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike, Roberson, Kaspar, Morgan, Cruz, Tolga, Mustafa, Mıchalak, Ogün, Yiğit, Gani, Berkay


Darüşşafaka: Olaseni, Starks, Can, Cullough, Yeboah, Doğuş, Hakan, Bora, Ege, Kılıçarslan, Eray, Ercan


1. periyot: 22-24


Devre: 38-49


3. periyot: 49-69

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