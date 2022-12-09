Basketbol Süper Ligi: Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73- Darüşşafaka: 92

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka’yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 73-92 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 73-92 mağlup oldu.
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike, Roberson, Kaspar, Morgan, Cruz, Tolga, Mustafa, Mıchalak, Ogün, Yiğit, Gani, Berkay
Darüşşafaka: Olaseni, Starks, Can, Cullough, Yeboah, Doğuş, Hakan, Bora, Ege, Kılıçarslan, Eray, Ercan
1. periyot: 22-24
Devre: 38-49
3. periyot: 49-69